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Самолет Москва — Омск совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Фото: АГН «Москва»

Самолет Москва — Омск совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Вероника Кузьминова

Происшествия

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Омск, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре в пятницу, 9 октября.

Предварительно, самолет сел из-за отказа обогрева датчиков статики и динамики. На борту самолета находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

— Пассажирам, представителями авиакомпании, оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, — говорится на сайте прокуратуры.

Организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и безопасности полетов.

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