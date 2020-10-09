Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили еще 1424 человека от коронавирусной инфекции за сутки. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число тех, кто выздоровел, увеличивается.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 424 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 259 127, — цитирует Ракову столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В настоящее время цифры распространения коронавируса являются неутешительными.

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