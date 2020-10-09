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Большинство москвичей из группы риска остались дома после отмены льгот
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Большинство москвичей из группы риска остались дома после отмены льгот

Юлия Ямпольская

Город

Большинство жителей столицы из группы риска остались дома и не пытались пользоваться общественным транспортом. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.

Там отметили, что некоторые москвичи из группы риска пытались пройти в метро утром. Однако большая часть пассажиров осталась соблюдать домашний режим.

— За что мы им очень благодарны, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что школьники, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями порядка 19 тысяч раз пытались воспользоваться социальной картой утром в пятницу, 9 октября. Всего к 7 утра в подземку пытались попасть 7,3 тысячи человек.

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