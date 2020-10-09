Более 40 детей госпитализировали с признаками отравления в Дагестане

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Дагестане госпитализировали 42 ребенка с признаками отравления. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо являются школьниками. Еще госпитализировали двоих ребят, которые не посещают детский сад.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Тяжелых пациентов нет.

Врачи взяли необходимые анализы и ждут результатов, сообщает ТАСС.

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