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Десять детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Дагестане
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Десять детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Кирилл Николаев

Происшествия

Десять детей пострадали после ДТП с автобусом в Дагестане. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Общее число пострадавших составляет 14 человек. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей, сообщает РИА Новости.

Напомним, что инцидент произошел на федеральной автодороге у села Рыбалка Кизлярского района. В ДТП участвовали пять машин. В результате аварии три человека погибли.

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