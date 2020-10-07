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Появилось видео с места ДТП со школьным автобусом в Дагестане
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Появилось видео с места ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Кирилл Николаев

Происшествия

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Дагестане. Ролик опубликован на странице МЧС России по Республике Дагестан в Instagram.

На кадрах видно, что автобус сильно поврежден. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают спасатели.

Инцидент произошел на федеральной автодороге в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин. В результате аварии три человека погибли.

По последней информации Министерства здравоохранения Республики Дагестан, число пострадавших выросло до 13 человек. Среди них восемь детей.

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