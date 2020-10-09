Около 23 миллионов рублей пропали из ячейки банка в Москве
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проездКарта всех событий
Полицейские организовали проверку после пропажи 23 миллионов рублей из ячейки банка в 1-м Красногвардейском проезде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.
Пропажу денег обнаружила их владелица. Из всей суммы ей принадлежали 18,5 миллиона рублей. Но потом в эту же ячейку положила свои 4,5 миллиона знакомая женщины.
Позже владелица большей части суммы обнаружила, что потеряла ключи от ячейки. Уже в самом банке выяснилось, что деньги исчезли. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться полиции, передает ТАСС.
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