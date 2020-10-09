Около 23 миллионов рублей пропали из ячейки банка в Москве

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд Карта всех событий

Полицейские организовали проверку после пропажи 23 миллионов рублей из ячейки банка в 1-м Красногвардейском проезде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

Пропажу денег обнаружила их владелица. Из всей суммы ей принадлежали 18,5 миллиона рублей. Но потом в эту же ячейку положила свои 4,5 миллиона знакомая женщины.

Позже владелица большей части суммы обнаружила, что потеряла ключи от ячейки. Уже в самом банке выяснилось, что деньги исчезли. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться полиции, передает ТАСС.

Читайте также: Грабители похитили ювелирные изделия и миллион рублей из дома в Реутове