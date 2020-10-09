Специалисты в сфере спасения туристов хотят обратиться в Госдуму

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Для разработки регламентов в сфере спасения туристов и оказания им доврачебной помощи Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Ассоциация горных гидов России (АГГР) создали рабочую группу с экспертами туристической отрасли и спасательных служб, сообщает NEWS.ru.

Предпосылками создания рабочей группы стали ситуации последних лет, в которых невозможно было осуществить розыск людей попавших в беду в экстренном порядке, так как МЧС не всегда могло быстро отрабатывать запросы о спасении из–за существующих регламентов.

— Компетенции ведомства лежат в другой плоскости — все дело в том, что в своей работе министерство ограничено существующими регламентами. Если, к примеру, управлению МЧС в некоторых регионах необходим вертолет для поиска человека, то получит оно транспортное средство в лучшем случае через сутки, так как этот вопрос нужно согласовывать, — рассказал директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский.

Он отметил, что положительный опыт поиска и спасения людей в труднодоступных туристских районах есть у тех, кто опирается на работу с частными вертолетными компаниями, но такие вертолеты не имеют права приземляться на территории большинства городских больниц, что снижает скорость оказания человеку помощи.

Также представитель ОСИГ в Центральном федеральном округе Дмитрий Голиков рассказал, что сложности с оказанием первой помощи возникают в связи с тем, что на данный момент в России нет схемы, устанавливающей правила получения и учета инъекционных обезболивающих препаратов, которые действуют на центральную нервную систему,

Поэтому специалисты планирую собрать все предложения в единый документ и обратиться в Государственную Думу РФ и другие органы власти с предложением о создании депутатской рабочей группы по рассмотрению данной проблематики.

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