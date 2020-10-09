Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, воды и электричества. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 октября.

— На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Коммунальщики планово занимаются уборкой улиц, дорог и общественных пространств. В соответствии с графиком вывозятся бытовые отходы. По словам Бирюкова, бесперебойную работу всех систем удается поддерживать благодаря сотрудникам. Каждый день на дежурство заступают полторы тысячи бригад. Все сотрудники получили инструкции, как соблюдать меры безопасности во времена COVID-пандемии.

Ранее Бирюков сообщал, что часть сотрудников городских служб Москвы перешла на удаленку. Это не скажется на качестве услуг.

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