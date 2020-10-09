Автошколы в России смогут обучать водителей управлению беспилотными автомобилями

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российские автошколы смогут обучать водителей управлению беспилотными автомобилями. Соответствующий приказ Министерства просвещения Российской Федерации опубликован в пятницу, 9 октября, на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе прописаны изменения в отдельные примерные программы переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Проект согласован на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Ранее стало известно, что в Москве проведут тесты первого беспилотного трамвая. В настоящее время по столичным дорогам ездит примерно сотня беспилотных машин. Подобный вид транспорта снижает заторы, повышает безопасность передвижения и исключает человеческий фактор.

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