Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автошколы в России смогут обучать водителей управлению беспилотными автомобилями
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Автошколы в России смогут обучать водителей управлению беспилотными автомобилями

Кирилл Николаев

Транспорт

Российские автошколы смогут обучать водителей управлению беспилотными автомобилями. Соответствующий приказ Министерства просвещения Российской Федерации опубликован в пятницу, 9 октября, на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе прописаны изменения в отдельные примерные программы переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Проект согласован на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Ранее стало известно, что в Москве проведут тесты первого беспилотного трамвая. В настоящее время по столичным дорогам ездит примерно сотня беспилотных машин. Подобный вид транспорта снижает заторы, повышает безопасность передвижения и исключает человеческий фактор.

Читайте также: «Будущее и неизбежность»: как беспилотники изменят движение в столице

водителиобучениебеспилотные автомобили
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте