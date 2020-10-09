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Природный пожар перекинулся на четыре дома в Пензенской области
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Природный пожар перекинулся на четыре дома в Пензенской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Природный пожар перекинулся на четыре дома в Пензенской области. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Калинина. Пожар перекинулся на два жилых дома и два нежилых объекта.

Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Угроза распространения огня на жилой сектор снята, сообщает РИА Новости.

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Пензенская областьжилой домпожар
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