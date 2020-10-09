Международные эксперты обсудят в Москве современные подходы к лечению ВИЧ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 50 экспертов из разных стран мира принимают участие в двухдневной онлайн-конференции «Междисциплинарные аспекты современных подходов к лечению ВИЧ-инфекции» в Москве. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили организаторы мероприятия.

Онлайн-конференция начала свою работу 8 октября. В этом мероприятии участвуют специалисты из России, Китая, США и Германии. Они обсудят перспективы интеграции инновационных технологий при терапии ВИЧ.

В первый день конференции выступили директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения Российской Федерации Инна Куликова, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, директор НИЦЭМ имени Гамалеи академик Александр Гинцбург и другие специалисты.

— Научно-обоснованный подход к решению практических вопросов профилактики, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции представляет собой ключевой и неотъемлемый элемент для эффективного решения стоящих перед современных здравоохранением задач в этой области медицины, — отметил Гинцбург.

Мероприятие транслируется на официальном портале Национальной вирусологической ассоциации.

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