Верховный суд обязал Зеленского говорить на службе на украинском языке

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Верховный суд Украины признал, что президент страны Владимир Зеленский должен общаться на украинском языке во время исполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 октября.

Таким образом суд отреагировал на иск правозащитника Сергея Мельничука, который в конце мая 2019-го сообщил, что Зеленский ранее общался с участниками форума интернет-деятелей на русском языке.

Однако суд не удовлетворил иск в полном объеме. Уточняется, что за действия в рамках политической деятельности президент несет политическую, а не юридическую ответственность. В результате суд закрыл производство по делу, так как заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства, передает ТАСС.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому будут приняты меры для привлечения на Украину белорусских IT-специалистов.

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