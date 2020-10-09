Верховный суд обязал Зеленского говорить на службе на украинском языке
Верховный суд Украины признал, что президент страны Владимир Зеленский должен общаться на украинском языке во время исполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 октября.
Таким образом суд отреагировал на иск правозащитника Сергея Мельничука, который в конце мая 2019-го сообщил, что Зеленский ранее общался с участниками форума интернет-деятелей на русском языке.
Однако суд не удовлетворил иск в полном объеме. Уточняется, что за действия в рамках политической деятельности президент несет политическую, а не юридическую ответственность. В результате суд закрыл производство по делу, так как заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства, передает ТАСС.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому будут приняты меры для привлечения на Украину белорусских IT-специалистов.
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