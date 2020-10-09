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Мать обнаруженной в шкафу девочки поместили в психиатрическую больницу
Фото: YouTube.com / Life Новости

Мать обнаруженной в шкафу девочки поместили в психиатрическую больницу

Евгения Звощик

Происшествия

Жительницу Свердловской области, которая на протяжении полугода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в пятницу, 9 октября.

Она пояснила, что женщина проходит обследование. Кроме того, омбудсмен сообщила, что врачи Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей готовы оказать помощь свердловским специалистам, которые занимаются лечением девочки, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

Читайте также: Психолог объяснила поведение женщины, державшей новорожденную дочь в шкафу

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