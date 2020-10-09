«Живой труп»: что известно о матери, которая полгода держала младенца в шкафу

Фото: YouTube.com / Life Новости

В Свердловской области правоохранители возбудили уголовное дело против женщины, которая шесть месяцев прятала новорожденного ребенка в шкафу и довела его до крайней степени истощения. Как сообщил представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, матерью девочки оказалась 37-летняя жительница Карпинска. По данным местной прокуратуры, малышка появилась на свет весной — точную дату никто назвать не может, так как мать не обращалась к врачам, а роды прошли в домашних условиях. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой истории.

Своим родным и близким женщина сообщила, что девочка умерла, а сама положила ребенка в сумку и спрятала в шкаф, надеясь, что младенец не выживет. Однако малышку от голодной смерти спас 13-летний брат, который подкармливал сестру втайне от матери, пока та была на работе.

Ребенка случайным образом обнаружили подруги Юлии, именно так зовут роженицу. После совместного застолья, когда хозяйка уснула, женщины случайно услышали детский плач, который доносился из шкафа. Открыв дверцы, они увидели малютку в истощенном состоянии. Гости срочно вызвали врачей, и ребенка направили в медучреждение. Так, у него обнаружили гипотрофию третьей степени и другие серьезные заболевания.

Малышку доставят из Карпинска вертолетом в одну из больниц Екатеринбурга, где она будет проходить курс лечения. В настоящее время, как отметили в областном минздраве, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое.

Фото: YouTube.com / Life Новости

В отношении матери правоохранители возбудили дело по статье 156 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как удалось выяснить представителям надзорного ведомства, у роженицы имеются еще двое несовершеннолетних детей — 13-летний сын и трехлетняя дочь. Ранее женщина наблюдалась у психиатра.

Одна из знакомых Юлии рассказала «Вечерней Москве», что женщина выросла в благополучной семье, никогда не вела аморальный образ жизни и всегда производила вид вполне адекватного и ответственного человека.

По словам Елизаветы Ивановой (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»), история, произошедшая в Карпинске, потрясла местных жителей.

— У нас же городок маленький, и все слухи быстро расползаются, — призналась Елизавета, — Конечно, мы все в ужасном шоке. Лично я от Юлии такого не ожидала. Знаю ее буквально с пеленок, как говорится. Работает вроде как в бухгалтерии, у нее экономическое образование. Имеет двоих деток хороших. Правда, воспитывает их одна, муж ушел из дома полтора года назад, — поведала знакомая женщины.

Фото: YouTube.com / Life Новости

Иванова рассказала, что общалась с одной из подруг Юлии, которая как раз и обнаружила ребенка в шкафу.

— Девочки говорили, что это ужасное зрелище. Там был не ребенок, а просто живой труп: кости да кожа, — сказала собеседница «ВМ».

Юлия после ухода из семьи супруга, узнав о беременности, хотела ее прервать, но потом, как предположила Иванова, все-таки передумала.

— Как стало известно позже, девочка родилась 29 апреля этого года, — продолжила собеседница «ВМ». — Мать, понятное дело, к врачам не обращалась, сама родила. Не знаю уж, как ей удалось это сделать, но факт налицо. Малых она к бабушке отправила в тот период. Что самое интересное, никто из знакомых даже не знал, что она в положении — вот так ей удавалось все скрывать.

Иванова, правда, заметила, что в последние годы семья жила не очень хорошо. По ее словам, супруг Юлии, оставшийся без работы, постоянно выпивал и занимался рукоприкладством:

— Они расстались, он уже сошелся с какой-то женщиной, теперь пытается заполучить право на свидания с их общей дочерью, но Юлия запрещает.

Также собеседница «ВМ» сказала, что бывший супруг о беременности женщины знал, но, видимо, не захотел принимать никакого участия в судьбе будущего ребенка.

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