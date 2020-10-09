Заразившийся COVID-19 губернатор Самарской области ушел на самоизоляцию

Фото: instagram.com/azarov.life

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

— От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной, — пояснил глава региона.

Он добавил, что на протяжении 14 дней будет работать на самоизоляции.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Самарской области подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом. Известно о выздоровлении 10 046 человек, еще 207 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что число новых зараженных коронавирусной инфекцией в мире второй день подряд побило рекорд. В ВОЗ уточнили, что за сутки было выявлено 350 766 случаев COVID-19.

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