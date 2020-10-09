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Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве
Фото: YouTube.com / Царьград ТВ

Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве

Юлия Захарова

Общество

Уровень смертности от коронавируса в столице растет. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября.

— Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, возраст более 80 процентов скончавшихся более 60 лет. Половина из них страдали хроническими заболеваниями.

Собянин подчеркнул, что горожане устали от ограничений, однако призвал беречь свое здоровье.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги недели по ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Мэр столицы уточнил, что число вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день. Помимо этого увеличилось количество госпитализаций — до 900–1000 человек ежедневно.

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