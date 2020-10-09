Еще 30 человек с коронавирусом умерли в Москве

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 30 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве.

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