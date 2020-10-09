В ВОЗ попросили воздержаться от спекуляций в ситуации с COVID-19

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович выступила с заявлением, в котором призвала не строить прогнозов «на уровне спекуляций» относительно дальнейшего развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Ву йнович, не имеет значения, «на каком подъеме находится сейчас эпидемия», поскольку «на нее можно влиять».

Однако это влияние требует совместных усилий всех представителей общества — как органов власти и здравоохранения, так и населения, цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией. Организация, в числе прочего, рассчитывает найти ответ на вопрос, насколько серьезным будет повторное протекание болезни.

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