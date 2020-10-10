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Нардеп от партии Зеленского призвал закупить у России вакцину от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Нардеп от партии Зеленского призвал закупить у России вакцину от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Качура выступил с призывом приобрести у России вакцину от коронавирусной инфекции.

По словам Качуры, часть его фракции может «забросать камнями» за подобное предложение, однако «главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан».

Нардеп выразил мнение, что если российская вакцина подтвердит свою эффективность, «мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране».

Качура призвал проявить взвешенный подход к принятию решения в данной связи, сообщает телеканал NEWSONE.

Ранее лидер политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украину.

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