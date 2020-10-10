Иосиф Пригожин и Валерия ушли на самоизоляцию
Продюсер Иосиф Пригожие и его супруга, певица Валерия решили самоизолироваться в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как рассказал Пригожин, пара не посещает мероприятия и общественные места.
— Закрываемся на карантин, — сообщил продюсер «Национальной службе новостей».
Ранее певица и актриса Анна Семенович сообщила, что заболела коронавирусом, в связи с чем находится на самоизоляции.
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