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Иосиф Пригожин и Валерия ушли на самоизоляцию
Фото: instagram.com/valeriya

Иосиф Пригожин и Валерия ушли на самоизоляцию

Татьяна Плотникова

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожие и его супруга, певица Валерия решили самоизолироваться в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как рассказал Пригожин, пара не посещает мероприятия и общественные места.

— Закрываемся на карантин, — сообщил продюсер «Национальной службе новостей».

Ранее певица и актриса Анна Семенович сообщила, что заболела коронавирусом, в связи с чем находится на самоизоляции.

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Иосиф Пригожинпевица Валериякоронавирус
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