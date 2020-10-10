Иосиф Пригожин и Валерия ушли на самоизоляцию

Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожие и его супруга, певица Валерия решили самоизолироваться в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как рассказал Пригожин, пара не посещает мероприятия и общественные места.

— Закрываемся на карантин, — сообщил продюсер «Национальной службе новостей».

Ранее певица и актриса Анна Семенович сообщила, что заболела коронавирусом, в связи с чем находится на самоизоляции.

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