Свыше 650 человек попали на лечение в больницу московской Коммунарки

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

На лечении в больнице № 40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с COVID-19, находятся 652 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице в Facebook главного врача стационара Дениса Проценко.

У 76 процентов всех пациентов обнаружили внебольничную пневмонию. Чаще всего в отделение реанимации и интенсивной терапии попадают люди старше 60 лет — 85 процентов. Аппараты ИВЛ потребовались 32 пациентам больницы. Основную их часть, 90 процентов, составляют пожилые люди.

За сутки сотрудники Коммунарки выписали 99 человек. Случаев смертей за последние 24 часа насчитывается девять.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 30 человек с коронавирусом умерли в Москве