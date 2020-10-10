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Свыше 650 человек попали на лечение в больницу московской Коммунарки
Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Свыше 650 человек попали на лечение в больницу московской Коммунарки

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

На лечении в больнице № 40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с COVID-19, находятся 652 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице в Facebook главного врача стационара Дениса Проценко.

У 76 процентов всех пациентов обнаружили внебольничную пневмонию. Чаще всего в отделение реанимации и интенсивной терапии попадают люди старше 60 лет — 85 процентов. Аппараты ИВЛ потребовались 32 пациентам больницы. Основную их часть, 90 процентов, составляют пожилые люди.

ГКБ N40 (в Коммунарке).

Опубликовано Denis Protsenko Пятница, 9 октября 2020 г.

За сутки сотрудники Коммунарки выписали 99 человек. Случаев смертей за последние 24 часа насчитывается девять.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве.

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больница«Коммунарка»Денис Проценко
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