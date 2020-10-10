Свыше 650 человек попали на лечение в больницу московской Коммунарки
На лечении в больнице № 40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с COVID-19, находятся 652 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице в Facebook главного врача стационара Дениса Проценко.
У 76 процентов всех пациентов обнаружили внебольничную пневмонию. Чаще всего в отделение реанимации и интенсивной терапии попадают люди старше 60 лет — 85 процентов. Аппараты ИВЛ потребовались 32 пациентам больницы. Основную их часть, 90 процентов, составляют пожилые люди.
ГКБ N40 (в Коммунарке).Опубликовано Denis Protsenko Пятница, 9 октября 2020 г.
За сутки сотрудники Коммунарки выписали 99 человек. Случаев смертей за последние 24 часа насчитывается девять.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве.
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