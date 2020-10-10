За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1306 пациентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичные врачи за сутки выписали 1306 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 10 сентября.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 260 433, передает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В настоящее время цифры, касающиеся распространения коронавируса, являются неутешительными.

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