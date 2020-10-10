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Лечение в Филатовской больнице проходят 900 пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Лечение в Филатовской больнице проходят 900 пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Филатовской больнице в Москве лечатся 1310 пациентов. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко в Facebook.

Он отметил, что 900 человек с подтвержденным COVID-19 проходят лечение в больнице. Вечорко добавил, что 50 беременных женщин с коронавирусом находятся в стационаре.

#15vsCOVIDСводка на утро 10.10.20Всего на лечении: 1310Из них с диагнозами:Внебольничная пневмонияпредположительно...

Опубликовано Валерием Вечорко Пятница, 9 октября 2020 г.

— Всего на лечении 1310 человек. Из них с диагнозом «внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии» — 1259. В том числе 900 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+, — написал он.

Врач также уточнил, что за последние 24 часа 181 пациента выписали из медучреждения, а 202 человека туда поступили.

Ранее стало известно, что на лечении в больнице № 40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с COVID-19, находятся 652 человека. Чаще всего в отделение реанимации и интенсивной терапии попадают люди старше 60 лет — 85 процентов. Аппараты ИВЛ потребовались 32 пациентам больницы.

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