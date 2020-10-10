Более 50 миллионов тестов на коронавирус сделали в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 50,3 миллиона тестов на COVID-19 выполнили в России за все время пандемии. Об этом сообщает Роспотребнадзор в субботу, 10 октября.

За последние сутки медики провели 648 тысяч исследований на коронавирус. Под наблюдением остаются 255 789 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее Роспотребнадзор ответил на вопрос о повторном заражении COVID-19. Среди россиян нет ни одного документального случая повторного заражения коронавируса.

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