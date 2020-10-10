Глава МИД Армении назвал место России в разрешении конфликта в Карабахе

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Россия и ее президент играют важную роль для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

— Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он приложил личные усилия, как и другие (лидеры стран — прим.«ВМ»). Но мы собрались, чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом РФ с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой, — цитирует Мнацаканяна РИА Новости.

Он выразил надежду на улучшение ситуации в ближайшие дни. Глава МИД Армении назвал главную задачу, которая стояла для страны в процессе переговоров. Это безопасность соотечественников. Мнацаканян заявил о важности для Армении относительно права жителей Нагорного Карабаха на самоопределение.

По его словам, граждане этой территории «должны жить свободно, в статусе, позволяющем распоряжаться своей жизнью и судьбой». Глава МИД Армении заявил о необходимости признания всем миром независимости созданного в Нагорном Карабахе государства.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана, прошедших в Москве, была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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