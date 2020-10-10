Обвиняемую в продаже новорожденной дочери арестовали в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Обвиняемую в продаже своего новорожденного ребенка по интернету, 25-летнюю Луизу Гаджиеву, арестовал Преображенский суд столицы. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Она уточнила, что задержанную заключили под стражу на срок до 9 декабря 2020 года.

— Органами следствия Гаджиева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ, — цитирует Закутнюю агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 25-летнюю девушку, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери по интернету. Девушка поместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для своей грудной дочери. Задержанная указала, что за ребенка необходимо заплатить 300 тысяч рублей. В четверг, 8 октября, в одной из кофеен на востоке Москвы девушка забрала деньги и отдала дочь покупательнице под расписку.

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