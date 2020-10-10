Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обвиняемую в продаже новорожденной дочери арестовали в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Обвиняемую в продаже новорожденной дочери арестовали в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Обвиняемую в продаже своего новорожденного ребенка по интернету, 25-летнюю Луизу Гаджиеву, арестовал Преображенский суд столицы. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Она уточнила, что задержанную заключили под стражу на срок до 9 декабря 2020 года.

— Органами следствия Гаджиева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ, — цитирует Закутнюю агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 25-летнюю девушку, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери по интернету. Девушка поместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для своей грудной дочери. Задержанная указала, что за ребенка необходимо заплатить 300 тысяч рублей. В четверг, 8 октября, в одной из кофеен на востоке Москвы девушка забрала деньги и отдала дочь покупательнице под расписку.

Читайте также: Мужчину с оружием задержали на территории школы в Зеленограде

новорожденныесуд арестовал обвиняемогоМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте