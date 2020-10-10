Турция заявила, что перемирие не решит проблему Нагорного Карабаха

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Перемирие между Арменией и Азербайджаном не заменит «устойчивого решения проблемы» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил МИД Турции.

В Анкаре добавили, что Азербайджан дал последний шанс Армении освободить «оккупированные земли».

— Перемирие, объявленное с целью обмена пленными и телами погибших, является важным первым шагом, однако оно не заменит устойчивого решения проблемы, — цитирует представителей внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Турция, как заявили в МИД, поддержит решение Азербайджана и продолжает быть рядом.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Читайте также: Глава МИД Армении назвал место России в разрешении конфликта в Карабахе