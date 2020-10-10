Левина из «Интернов» госпитализировали в Лондоне

Дмитрий Шаракоис / Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Звезда сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис был экстренно госпитализирован в Лондоне. Об этом сообщили на телеканале РЕН ТВ в субботу, 10 октября.

Уточняется, что актер вызвал скорую помощь из-за сильной головной боли, а также пульсаций в голове и сердце. Он рассказал, что подозревал у себя инфаркт или инсульт. По словам артиста, недуг проявился несколько недель назад, но обратился к врачам он только после этого случая.

— Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью, — отметил Шаракоис.

Он добавил, что инсульта или инфаркта у него не подтвердилось.

Артист известен зрителям по роли Бориса Левина в сериале «Интерны». Теперь он живет в Лондоне и иногда возвращается на родину, чтобы принять участие в пробах на новые роли, а также сыграть в театре.

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