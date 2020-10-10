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Москвичам рассказали о книгах для малышей и подростков
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Москвичам рассказали о книгах для малышей и подростков

Юлия Ямпольская

Город

Сотрудники столичных библиотек дали советы москвичам по выбору книг для детей. Они рассказали, что можно почитать подросткам и самым маленьким.

Так, например, заведующая читальни № 102 Елена Корнеева рекомендовала познакомить малышей со стихами Натальи Кончаловской, а ребят постарше — с романом Мэри Додж и книгой Сюзанны Кулешовой о Санкт-Петербурге.

Также среди книг для подростков выделяют «Дом отважных трусишек» Юрия Ермолаева, написанную в 1975 году. Отличной книгой для семейного чтения станет произведение Мэри Додж «Серебряные коньки». «Повесть о рыжей девчонке» Лидии Будогоской увлечет ребят и расскажет им о ярких событиях, описанных автором.

Сотрудники библиотек рекомендовали к прочтению «Литейный мост» Сюзанны Кулешовой, которая передаст атмосферу Санкт-Петербурга. Читатели найдут в произведении темы для споров и размышлений наедине с собой.

Также специалисты выделили «Сад имени Т. С.» Марии Ботевой — книгу о любви к родине, семье и стране, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее деятели культуры и политики поделились любимой литературой.

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