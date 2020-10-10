Фанаты Кудрявцевой забеспокоились о ее состоянии после слез ведущей на камеру

Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками подробностями жизни. При этом в какой-то момент она не смогла скрыть плохого настроения и расплакалась.

Как сообщает «СтарХит», на видео Кудрявцева лежит на кровати с уставшим видом.

— Что-то навалилось все подряд. Все, сил нет, нервы не выдерживают, — призналась ведущая.

Ранее она в профиле опубликовала еще одно неоднозначное видео, на котором она грустная и уставшая ложится на кровать. При этом ролик она подписала фразой: «Люди — вы звери!».

Подписчики в комментариях забеспокоились о самочувствии телезвезды: «Лера, кто вас обидел? Такая красотка! Не грустите»; «Что случилось, любимая наша?»; «Лерочка, не принимайте все близко к сердцу. Главное — это семья и дом. Будьте счастливы»; «Держись! Держись! Все прощай и отпускай! Не держи! Отпускай!»; «Господи! Что опять произошло. Не пугайте так!».

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