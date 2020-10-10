Названы даты проведения ОГЭ в 2021 году

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-го класса в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля. Такие данные указаны в проекте расписания, которое опубликовано в субботу, 10 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующий документ подготовили Министерство просвещения России и Рособрнадзор.

Ожидается, что ОГЭ будет проходить в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля — основной, с 3 по 22 сентября — дополнительный.

Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной — с экзамена по иностранным языкам.

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