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Более 70 тысяч бюджетных мест получат педагогические вузы РФ в 2021 году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 70 тысяч бюджетных мест получат педагогические вузы РФ в 2021 году

Кирилл Николаев

Образование

Число бюджетных мест в российских университетах на подготовку по педагогическим специальностям в 2021 году увеличат до более чем 70 тысяч. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

По его словам, большая часть будет распределена на целевую магистратуру.

— В следующем году для педагогических специальностей у нас в стране запланировано увеличение контрольных цифр приема до 70,5 тысячи мест, — цитирует Басюка РИА Новости.

Он отметил, что для министерства это очень серьезный шаг.

Ранее Министерство просвещения РФ определило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в предстоящем году. В частности, по обязательным предметам — русскому языку и математике — нужно набрать от 40 до 45 баллов и от 27 до 40 баллов соответственно. Точный результат зависит от учебного заведения, которое намерен выбрать абитуриент.

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