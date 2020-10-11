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Эксперт назвала способы извлечь выгоду из удаленки
Фото: Наталья Феоктистовава, «Вечерняя Москва»

Эксперт назвала способы извлечь выгоду из удаленки

Юлия Курганова

Общество

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова перечислила способы, которые помогут извлечь выгоду из перехода на удаленный режим работы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что переход на удаленку в условиях пандемии коронавируса можно использовать с пользой — заняться саморазвитием или принять участие в новых проектах.

— Нужно саморазвиваться и выстраивать свою траекторию. Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки, — пояснила эксперт.

По словам Митрофановой, удаленная работа позволяет задуматься о финансовом росте и собственном развитии. Кроме того, в этот период можно освоить и новую профессию. Работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека, считает эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу. По его словам, на дистанционном режиме должны находиться не менее 30 процентов работников.

Собянин добавил, что выполнение этого правила «может приостановить нарастающую волну эпидемии». Глава города уже внес изменения в указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности».

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