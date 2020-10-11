Посольство России в Латвии выразило протест в связи с депортацией Норвинда

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Российское посольство в Латвии выразило протест в связи с депортацией из страны бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда. Об этом сказано в сообщении дипломатического ведомства, которое опубликовано в субботу, 10 октября.

— Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов В. С. Норвинда. С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии, — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Кроме того, добавляется, что вопреки общепринятой консульской практике посольство РФ в Латвии накануне и до сих пор не было поставлено в известность о намерениях и действиях латвийских властей в отношении гражданина России, а также мотивах данных действий.

Также в российском посольстве отметили, что данный инцидент будет иметь негативные последствия для отношений двух стран.

Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению МВД Латвии в пятницу, 9 октября, было решено депортировать в Россию. Во время депортации пожилому человеку стало плохо, и его доставили в больницу, но потом вывезли на границу и передали российским пограничникам.

Норвинд возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, которые живут в Латвии и получают пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Норвинд в Латвии занимался общественной и публицистической деятельностью.

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