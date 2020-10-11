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Сергей Собянин объяснил, зачем в Москве нужны ограничения для пожилых людей
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Сергей Собянин объяснил, зачем в Москве нужны ограничения для пожилых людей

Виктория Родимкина

Город

Ограничения для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса в Москве ввели вынуждено, чтобы оградить москвичей от риска заражения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 11 октября.

По словам главы города, в столице сложилась сложная ситуация на фоне пандемии. Число госпитализаций в течение недели каждый день составляло около тысячи.

— Это означает, что наши больницы все больше и больше заполняются больными, что увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что озабоченность вызывает число заболевших в возрасте 65 лет и старше. В связи с этим пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим.

— Нужно соблюдать те требования, которые выставляются врачами. Это требования, которые продиктованы жизнью, это не чья-то прихоть, — уточнил столичный мэр.

Кроме того, в Москве заработала горячая линия, позвонив на которую москвичи могут получить помощь и психологическую поддержку.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы будут контролировать перевод сотрудников на удаленный режим работы.

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