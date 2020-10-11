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Прокуратура проверит инцидент с теплоходом в Подмосковье
Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Прокуратура проверит инцидент с теплоходом в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

Транспортная прокуратура Рязанской области проведет проверку после того, как теплоход с пассажирами получил пробоину и сел на мель в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 11 октября.

Ранее сообщалось, что следовавший по Оке теплоход сел на мель в подмосковных Луховицах. Судно причалило к берегу, во время инцидента никто не пострадал.

— Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пробоиной носовой части двухпалубного пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пассажиры были эвакуированы с теплохода. Для граждан предоставили три автобуса, один из которых уже с пассажирами отправился в Москву.

Отмечается, что на борту судна находились 89 пассажиров и 41 член экипажа.

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