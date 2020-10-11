Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика через неделю, а затем, после плато, — начать снижаться. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 11 октября.
По его словам, это произойдет в случае соблюдения всех противоэпидемических мер.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 13,6 тысячи новых случаев COVID-19.
— Я думаю, что еще неделю будет подниматься (уровень заболеваемости — прим. «ВМ»), потом ляжет на плато на какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться, — сказал вирусолог.
По его мнению, если принятие санитарные меры не будут помогать, их придется ужесточить, сообщает РИА Новости.
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