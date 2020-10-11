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Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Рост заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика через неделю, а затем, после плато, — начать снижаться. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 11 октября.

По его словам, это произойдет в случае соблюдения всех противоэпидемических мер.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 13,6 тысячи новых случаев COVID-19.

— Я думаю, что еще неделю будет подниматься (уровень заболеваемости — прим. «ВМ»), потом ляжет на плато на какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться, — сказал вирусолог.

По его мнению, если принятие санитарные меры не будут помогать, их придется ужесточить, сообщает РИА Новости.

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