Более 65 тысяч звонков приняли специалисты горячей линии по COVID-19 в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе сотрудников горячей линии по коронавирусу. Публикация появилась на личной странице главы города «ВКонтакте».

— Я был в кол-центре в день открытия, 26 сентября, видел, как работают операторы, и могу сказать, что это непростая работа. За две недели обработано почти 65 тысяч звонков, — отметил Собянин.

По его словам, самыми частыми просьбами жителей столицы становятся доставка дров на дачу или льготных лекарств и продуктов. Мэр Москвы подчеркнул, что на горячей линии нередко работают сотрудники городских многофункциональных центров (МФЦ).

Также за помощью обращаются пенсионеры, которым важны моральная поддержка или дружеская беседа. В этом случае, как добавил Собянин, оператору необходимо проявить тепло и заботу. В случае, если человеку нужна профессиональная профильная помощь, их выслушивает психолог кол-центра.

— Подавляющее большинство заявок на соцпомощь от москвичей (порядка 70 процентов) выполняются в день обращения. Этим занимаются социальные работники, — заявил глава города.

Он также выразил благодарность сотрудникам горячей линии за их доброту и профессионализм.

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