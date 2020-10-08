Более 500 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 500 тысяч консультаций провели врачи столичного телемедицинского центра для больных COVID-19, а также участников пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что врачи дистанционно наблюдают за состоянием здоровья граждан с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома.

— Также консультации в телемедцентре получают участники исследования вакцины против коронавируса. Медики находятся в постоянном контакте с пациентами. Такой способ общения удобен и для врачей, и для пациентов, — цитирует Ракову агентство городских новостей Москва.

Заместитель мэра напомнила, что с помощью видеосвязи сотрудники центра круглосуточно отвечают на вопросы москвичей и дают рекомендации. Они следят за состоянием пациентов, а также корректируют лечение.

Ранее были названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор». Планируется, что они начнутся в конце октября.

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