Вирусологи сообщили о переломе ситуации с COVID-19 в России к Новому году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вирусологи сообщили, что переломный момент в ситуации с коронавирусом в России наступит только к январю. Такое мнение высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Он отметил, что в настоящее время заболеваемость в стране не намного больше, чем весной. На данный момент, по его словам, пик числа зараженных прогнозировать нельзя, но врач предположил, что перелом произойдет к Новому году.

— Прогнозировать наступление плато сейчас невозможно. В прошлый раз — примерно 25 апреля — казалось, что мы его достигли и дальше заболеваемость начнет снижаться, но этого не произошло. Поэтому, даже если показатели неделю будут держаться на одном уровне, не факт, что это будет плато, — сказал Лукашев.

Вакцинолог Евгений Тимаков дал более оптимистичный прогноз. Он предположил, что заболеваемость коронавирусом будет расти только в ближайшие три недели, потом ситуация стабилизируется.

— Нарушение масочного режима у нас было где-то в течение месяца. Потом власти взяли ситуацию под контроль, отправили людей на дистанционную работу, а школьников — на каникулы. Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января, — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее сообщалось, что Попова заявила об отсутствии вспышки COVID-19 в российских учебных заведениях.

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