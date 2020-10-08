Пульмонолог назвал сложной ситуацию с ростом числа зараженных COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал сложной ситуацию с ростом числа зараженных коронавирусом в России.

— Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно, — отметил врач.

Он добавил, что в стране еще с весны подготовили госпитальную базу с койками и оборудованием. Также в России есть квалифицированные кадры для работы с больными.

Авдеев выразил надежду, что резервов для борьбы с COVID-19 хватит, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Попова заявила об отсутствии вспышки COVID-19 в российских учебных заведениях.

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