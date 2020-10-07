Еще 55 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

За минувшие сутки в Москве скончались 55 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5497 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 7 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что Попова заявила об отсутствии вспышки COVID-19 в российских учебных заведениях.

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