Попова заявила об отсутствии вспышки COVID-19 в российских учебных заведениях

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В российских учебных заведениях нет вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» в среду, 7 октября.

По ее словам, спустя месяц учебы «развития эпидемического процесса ни в школах, ни в вузах, ни в средних специальных учебных заведениях нет».

— Больше напряжение в вузах. Там, где студенты все-таки нарушают требования и не носят маски, — отметила Попова.

Ранее Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны. Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в настоящее время существуют случаи завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа в Россию.

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