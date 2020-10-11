Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: facebook.com/МИД России

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Как уточняется, инициатором телефонного разговора стала турецкая сторона.

— В ходе беседы отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября, — говорится в публикации на официальном сайте МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

В пятницу, 9 октября, главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории, что должно было вступить в силу в 12:00 по местному времени.

В посольстве рассказали, что несмотря на это, военные Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, а также попытались атаковать направления Гадрута и Джебраила.

Также была обстреляна машина скорой помощи, которая собирала тела армянских солдат в Суговушане. В результате этого медик оказался серьезно ранен. Также 11 октября был обстрелян город Гянджа, в итоге пострадали мирные жители.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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