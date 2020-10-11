Вирусолог оценил шансы выхода на плато по коронавирусу через неделю в России

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает вполне реальным достичь пика и выйти на плато по коронавирусу ближе к 20-м числам октября, но любые прогнозы — дело неблагодарное. Об этом специалист заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Дело в том, что это новое заболевание и возможны сюрпризы. По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть, — отметил эксперт.

Мы также спросили, насколько влияют на этот процесс погодные условия, имея в виду, что осень в этом году выдалась достаточно теплой. Но, по словам вирусолога, с развитием эпидемической ситуации это напрямую не связано.

— Человек осенью теряет иммунитет, даже если погода стоит такая замечательная, как сейчас. В любом случае снижение происходит, дождь ли за окном или солнце. Данный вирус — это скорее сезонная вещь, чем погодная. Световой день уменьшился, и множество таких сезонных факторов как раз и влияют. Мы просто сейчас не в лучшей форме для встречи с возбудителем, — резюмировал Аграновский.

Напомним, сегодня в России, по данным оперштаба, поставлен антирекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 — 13 634 человека. Выздоровело еще 4240 человек. Всего за время пандемии выявлено 1 298 718 инфицированных, выздоровели — 1 020 442 человека.

Среди развитых стран Россия находится на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа, однако по соотношению к численности населения нашей страны уровень распространения болезни в России далеко не самый высокий на земном шаре, даже с учетом начала сезона вирусных заболеваний. Кроме того, значительная часть людей переносит заболевание бессимптомно или в легкой форме.

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