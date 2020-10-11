Магазин на западе Москвы оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичный магазин «Л'Этуаль» на западе столицы могут оштрафовать из-за нарушений мер профилактики на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

— Магазин «Л'Этуаль» на западе Москвы могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, — отметили в сообщении.

Ранее в Оперштабе заявили, что Московский детский музыкальный театр имени Сац могут оштрафовать за несоблюдение масочного режима.

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