Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Магазин на западе Москвы оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Магазин на западе Москвы оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

Юлия Захарова

Происшествия

Столичный магазин «Л'Этуаль» на западе столицы могут оштрафовать из-за нарушений мер профилактики на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

— Магазин «Л'Этуаль» на западе Москвы могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, — отметили в сообщении.

Ранее в Оперштабе заявили, что Московский детский музыкальный театр имени Сац могут оштрафовать за несоблюдение масочного режима.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянам объяснили, можно ли отказаться от маски после вакцинации от COVID-19

магазинбезопасностькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте