Столичному театру грозит штраф за нарушение масочного режима

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Московский детский музыкальный театр имени Сац могут оштрафовать за несоблюдение масочного режима. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

— Московскому детскому музыкальному театру имени Н. И. Сац грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушения масочно-перчаточного режима, — отметили в публикации.

Ранее глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что столичные театры должны оповещать зрителей о соблюдении масочного режима до конца спектаклей.

Кроме того, он призвал столичные театры отказаться от постановок, где задействованы актеры старше 65 лет. По его словам, такая мера снизит риск распространения коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянам объяснили, можно ли отказаться от маски после вакцинации от COVID-19