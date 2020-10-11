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Столичному театру грозит штраф за нарушение масочного режима
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичному театру грозит штраф за нарушение масочного режима

Юлия Захарова

Происшествия

Московский детский музыкальный театр имени Сац могут оштрафовать за несоблюдение масочного режима. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

— Московскому детскому музыкальному театру имени Н. И. Сац грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушения масочно-перчаточного режима, — отметили в публикации.

Ранее глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что столичные театры должны оповещать зрителей о соблюдении масочного режима до конца спектаклей.

Кроме того, он призвал столичные театры отказаться от постановок, где задействованы актеры старше 65 лет. По его словам, такая мера снизит риск распространения коронавируса.

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