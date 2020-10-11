Психолог дала советы, как найти общий язык с подростками

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Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с Nation News дала советы, как найти общий язык с подростками.

По мнению эксперта, в подростковом возрасте ребенку кажется, что для родителей он не важен. Поэтому дети часто сбегают из дома, чтобы проучить родителей и заставить их почувствовать собственную значимость. В это время родителям надо относиться к подростку с уважением и пониманием.

— Нельзя командовать ребенком, постоянно управлять им, с ним нужно быть в контакте, в диалоге. Родителям нельзя управлять пищевым поведением ребенка — заставлять его есть. Нельзя принуждать, с ним нужно договариваться, — считает Наумова.

Психолог рекомендует родителям научиться учитывать мнение и желания подростков, и перестать воспринимать их как маленьких детей.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, что психолог дала советы по воспитанию современных девочек.

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