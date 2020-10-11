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Почти 12,4 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Почти 12,4 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

Юлия Захарова

Общество

Почти 40 российских военных выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Там подчеркнули, что общее количество переболевших COVID-19 военнослужащих достигло почти 12,4 тысячи человек.

— За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровели 37 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ увеличилась до 12 368 человек, — отметили в бюллетене на официальном сайте ведомства.

Добавляется, что по состоянию на 11 октября медики зарегистрировали почти 1,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. В госпиталях Минобороны помощь оказывают 902 пациентам, в изоляторах по месту службы лечатся два человека. Также девять человек поместили в медучреждения гражданского здравоохранения, более 380 человек борются с инфекцией на дому.

Диагноз подтвержден у 252 военных, курсантов и слушателей вузов.

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